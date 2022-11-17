全球第二大虛擬貨幣交易所FTX因為挪用客戶資金遭同業揭露後，引發擠兌，最後宣布破產。

據報導，投資FTX的台灣受害者超過50萬人，目前有逾6千人組成自救會，損失總金額至少超過1億美元，約31億台幣。

對此，金管會主委黃天牧表示，金管會監管虛擬貨幣的洗錢防制，但因為交易面尚未有主管機關，只能提醒投資人注意風險；也因此，大批投資人救助無門。

事實上，數年來，台灣已經發生多起虛擬貨幣交易機構經營糾紛：

●台灣幣寶(2019年)

●OTCBTC(2019年)

●比特之星(2020年)

●Cobinhood(2020年)

●BitAsset (2021年)

●T-SET(2022年)

17日現身記者會的FTX受害者A先生表示，他是2019年開始投資虛擬貨幣，由於看到接連爆發交易所破產、倒閉案件，為了保險起見，他將所有資金都投到全球第二大的FTX，沒想到還是踩雷，總共賠進去10多萬美元；如果不是好友不斷關心，他差點就想不開。

另一位受害者則是在透過錄音表示，他投資虛擬貨幣有5年的時間，今年則是將所有資金全投入FTX，主要是因為它每年8%的利息；日前聽到同業揭露FTX有資金問題時，他還認為是競爭對手的商業攻擊言論，後來又聽說有同業要收購FTX，但卻沒有成功，但他覺得有人會出手救FTX，但顯然是錯估情勢。

台灣區塊鏈大聯盟召集人陳美伶看到FTX對虛擬貨幣行業的衝擊，但危機就是轉機，經過這次教訓，投資人未來投資虛擬貨幣時將會更謹慎。

消基會金融保險委員會召集委員林盟翔則提醒投資人，虛擬貨幣交易目前尚未被法令監管，屬於高風險的投資行為，投資人不要忘了自己的承受能力。

林盟翔建議FTX的投資人應該靜下心來，找專業律師、消保團體了解如何維護自己的權益。

林盟翔也呼籲主管機關對於尚未在台灣落地的虛擬貨幣交易平台，進行監管和提示。

虛擬貨幣交易所「派網Pionex」則是提出四項評鑒標準，作為投資人判斷交易所是否可靠的依據：

一， 提供默克爾樹（Merkle Tree）儲備證明與第三方審計機制。

二， 不隨意投資其他項目或濫打廣告，以保財務健全。

三， 客服回應迅速，在意用戶體驗。

四， 沒有收益來源不明的固定高收益商品。