國民黨桃園市長候選人張善政今指林佳龍在交通部長任內否決了把台鐵、國道客運納入1280方案，林佳龍今天下午掃街時再說，他當交通部長時就在協助讓台鐵也可以加入敬老愛心卡使用，現在行政院、交通部長王國材都清楚表明要支持首都通 1200 月票政策，但國民黨主席朱立倫、張善政和新北市長侯友宜現在惱羞成怒、打人喊救人，過去不願意參加，現在提出具體可行的整合方案後，他們也尷尬、說是菜市場喊價、說林佳龍在擋。

林佳龍說，當初台鐵因涉及刷卡複雜、全國上下車站點、付款清分等高難度事宜，因此邀集各縣市交通局長到交通部開會，但侯友宜市府交通局長是反對加入整合。

林佳龍說，他請同仁去公布當時所有文件，很清楚交通部從頭到尾就是支持，現在中央政策很清楚，全國一致鼓勵多元載具、公共運輸的整合，他呼籲國民黨主席和市長候選人，要不就支持加入 1200 首都通交通月票、若反對就提出替代方案，而非酸言酸語、為反對而反對，他也強調，「若贊成首都通月票 1200 元搭乘公共運輸吃到飽，請投林佳龍」。

新北市交通局長鍾鳴時今天也發稿反擊，林佳龍任交通部長時，從未找他去交通部討論台鐵電子票證的事，歡迎出來對質，強調是新北市主動發文函請台鐵評估納入公共運輸定期票，惟台鐵直到今年8月在新北市府鍥而不捨、一再發函追蹤進度之下，才回復稱明年6月電子票證定期票將上線啟用，但參加雙北1280和YouBike轉乘優惠沒有經費可補助。