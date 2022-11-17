沈洪兵指大陸3歲以下嬰幼兒等特殊民眾可免查核酸證明。（中國網）

中國網消息指出，大陸國務院聯防聯控機制17日下午新聞發布會，大陸疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵指出，核酸檢測是疫情早發現的重要手段，是評估疫情風險、及時採取措施防範疫情傳播擴散的重要前提。「既不能層層加碼，也不能隨意減碼」。3歲以下嬰幼兒等特殊人群可免予查驗核酸檢測陰性證明。

沈洪兵表示，《二十條優化調整措施》對規範開展核酸檢測的具體要求：

一是常態化核酸檢測要求。

沒有發生疫情的地區主要是嚴格落實對風險崗位、重點人員的核酸檢測要求，做到應檢盡檢，確保高品質、符合頻次要求的核酸檢測，不得隨意不檢、漏檢。也不能擅自擴大核酸檢測範圍。

二是發生本土疫情後的區域核酸檢測要求。

發生本土疫情後，要在流行病學調查基礎上，根據疫情發生地區人口規模大小、感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素綜合研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定檢測人群的範圍、頻次和先後順序。

如果當地疫情僅有零星的感染者，傳播鏈條清晰，在沒有社區傳播風險時，一般不按行政區域開展全員核酸檢測；當疫情存在擴散風險時，疫情所在的區可以根據風險評估結果，每日開展一次全員核酸檢測，連續3次核酸檢測沒有社會面感染者後，間隔3天再開展一次全員核酸檢測，無社會面感染者可停止全員核酸檢測。

感染者活動頻繁、停留時間長的其他區，可基於流調研判，畫定一定區域開展全員核酸檢測。原則上每日開展一次全員核酸檢測，連續3次核酸檢測無社會面感染者，可以停止全員核酸檢測。

三是公共場所查驗核酸檢測證明的有關要求。

為有效防範疫情擴散蔓延，跨區域流動人員憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具，抵達目的地後要按照屬地要求進行「落地檢」，入住賓館酒店和進入旅遊景區人員需要查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。3歲以下嬰幼兒等特殊人群可免予查驗核酸檢測陰性證明。