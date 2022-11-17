搶攻四年一次的世足賽商機，知名爆米花品牌「卡滋爆米花」，請來台灣知名原創IP白爛貓一起助陣，推出兩款「卡滋爆米花-足球限定組」及「卡滋爆米花-歡樂分享箱」等兩項期間限定全新商品。每組更隨貨贈送獨家「趣味手指足球玩具組」，標榜讓熬夜追賽的人們涮嘴看賽不累、場外玩起來Play不累。

「卡滋爆米花-足球限定組」及「卡滋爆米花-歡樂分享箱」即日起在卡滋爆米花官網、卡滋爆米花觀光工廠、直營門市、與各大網路平台銷售；「卡滋爆米花-足球限定組」同步在全台家樂福、愛買、大潤發三大實體賣場通路陸續上架熱售中。「卡滋爆米花-足球限定組」一組兩桶，特選兩種超人氣口味爆米花焦糖巧克力及焦糖玫瑰鹽混搭，售價279元。「卡滋爆米花-歡樂分享箱」組合包括美式焦糖牛奶、特濃巧克力、原味甜3種經典口味，輕巧隨手包的包裝設計想吃隨手開，售價299元。

滋爆米花標榜嚴選頂級進口非基改玉米粒，顆顆渾圓飽滿由整顆穀物製成，富含膳食纖維，每一顆都嚴格檢驗堅持高品質，吃得安心又放心。卡滋爆米花迎世足系列集結了人氣銷售口味，且分別設計不同商品組合及包裝款式，於限定期間限量推出。

「卡滋爆米花-足球限定組」特選焦糖巧克力及焦糖玫瑰鹽雙桶配搭，只要購買一組就可同時享有兩種不一樣的口味，看球賽一人抱一桶再輪流交換口味，讓火熱氣氛更有滋味。「焦糖巧克力口味」擁有濃郁的巧克力香與獨特的焦糖風味，交織成迷人的醇厚大人系風味，好像黃金左腳般令人稱奇。「焦糖玫瑰鹽口味」用玫瑰鹽襯托出焦糖及奶香的濃醇甜蜜，甜中帶鹹高雅鹹香，帶領味蕾進入一場高潮起伏的賽事。 「卡滋爆米花-歡樂分享箱」組合包括美式焦糖牛奶、特濃巧克力、原味甜3種口味，一種口味各10包，一箱共有30包，隨手包一撕即享的包裝巧思，讓你可以想吃就吃，視覺味覺同步美好不落拍。「美式焦糖牛奶口味」將香醇迷人的奶香融入濃郁絲滑的焦糖，醉人的甜蜜滋味彷如贏球的美好。「特濃巧克力口味」完美比例的甘甜巧克力結合爆米花，仍保有爆米花清香，最像倒吃甘蔗的賽局。「原味甜口味」保留了爆米花最原始獨特且完美的玉米香氣，僅略添薄糖不加修飾，是爆米花控的經典，也是球場觀眾席上永遠的萬人迷。