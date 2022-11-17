2022年第15屆TCSA「台灣企業永續獎」頒獎典禮圓滿落幕，東海大學於在全台47所大學中脫穎而出，一舉榮獲台灣永續典範大學獎第一名及永續報告白金獎、社會共融領袖獎三項大獎。

東海大學副校長兼永續長張嘉修表示，今年3月在校長張國恩帶領下成立永續發展辦公室，結合勞作教育推動五大永續並實踐SDGs，設置4.3公頃的智慧淨零示範園區，與家樂福合作推動永續農業及培育永續畜牧人才。以打造綠色大學與跨領域永續人才培育基地為目標，攜手企業落實SDGs的互利共好思維。

獎項總召集人簡又新指出，今年全台近三分之一的大學參獎，對於東海大學透過創新且整合性的學術力量，投入社區關懷與知識移轉，並與SDGs連結促進社會永續的各項具體作為及其成效，深表讚許。

「台灣永續典範大學獎」針對大學治理、社會、環境及夥伴關係進行綜合績效評比，今年共有47所大學參與。東海大學是國內唯一連續3年獲永續典範大學獎、永續報告書獎及永續單項績效獎肯定的學校，今年更榮膺永續典範大學獎第一名，再次樹立大學永續治理新標竿。

東海以「孕育綠領人才校園」、「扮演具影響力的公民」、「協助產業永續轉型」作為永續推動目標，近兩年在台灣永續行動獎總計獲得7金3銀2銅的亮眼成績。評審認為，從永續願景與策略、學校治理到社會共融、環境永續和經濟發展，東海都有積極創新作為，故獲頒「大學永續報告白金獎」。

其中「社會共融領袖獎」，東海以「啟動數位的力量-逆轉偏鄉孩子的學習夢」方案獲獎。由電算中心、師培中心整合校內跨系所2210位大學生，運用網路跨越城鄉空間，透過數位學伴計畫輔導中部偏遠地區達1057位學童。

校方表示，永續典範大學是榮耀更是責任，未來東海大學將持續培育具永續未來思維與解決問題能力和行動力的人才，善盡永續典範大學的使命與責任。