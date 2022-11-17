中市大里區地下自來水管線老舊達30年之久，頻生爆管問題，工程搶修後卻會造成路面不平的問題，影響居民行車安全。（何欣純服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區新里里早期是大里的行政中心所在地，卻因供水管線相當老舊，鑄鐵管因生鏽腐蝕常有爆管、漏水等問題，嚴重影響當地居民用水衛生與供水穩定安全問題，經立委何欣純及地方里長努力，成功爭取約3700萬預算汰換，改善居民用水品質不佳問題。

何欣純與新里里里長何世琦17日上午邀請自來水公司、大里區公所及社區居民現場會勘，說明新里里巷弄汰管及路面整體改善重鋪工程作業期程。何世琦表示，近幾年大里區因交通建設的完善與國民運動中心落成啟用等因素，吸引了許多建商在新里里投資興建大廈，目前新里里的住戶約4500多戶、人口將近1萬3000人，然此地區早年埋設的水管雖為鑄鐵管，但管路已有約30年，相當老舊至頻生爆管，嚴重影響民生用水及交通等問題。

何欣純說，去年相繼爭取溪南地區及溪北地區，仁化路及現岱周邊主幹管汰換管線時，就要求自來水公司全面盤點30年以上老舊管線區域，逐年編列預算、逐區逐步進行自來水管線規畫與全面汰管工程；此次爭取汰換管線總經費約3708萬，規畫大里路以北與愛心路以南等區域內的水管全面汰換，總長約3100公尺，受益總戶數上千戶，盼徹底解決此區水壓不穩定問題並提升用水品質。

何欣純也表示，本案預計明年年後規畫設計，明年年中進行施工，並趕在明年年底前完工，盡快讓里民擁有良好用水品質、平坦道路與安全的生活；同時也會要求施工單位施工前務必召開地方說明會，提醒兩側居民、商家注意事項及施工路線、期程，以降低施工對民眾造成的不便。