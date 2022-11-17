黃越綏受公視《誰來晚餐14》邀請，拜訪在蘆洲、萬華經營了兩家海鮮餐廳的大家庭。（公視提供）

兩性專家黃越綏受公視《誰來晚餐14》邀請，拜訪在蘆洲、萬華經營了兩家海鮮餐廳的大家庭，而夫妻倆有著奇妙的收養經歷。現年75歲的黃越綏經歷豐富，是兩性心理諮商作家、成立單親兒童文教基金會、資深媒體人並擔任國策顧問，從去年開始還成為PODCAST節目主持人，相當跟得上現代潮流，也以強悍敢言的形象深植人心，受到不少粉絲網友們愛戴。

親子教養問題是現在家庭最大的困擾，對此黃越綏有快刀剪亂麻的智慧見解：「以前人都說養兒防老，現在人因為少子化的關係改說養兒煩惱，但我說應該是『養兒而自尋煩惱』！」

被單親的受訪家庭問到該如何管教、以及幫忙處理孩子的感情問題時，同樣也是單親並育有一子二女的黃越綏爽快回答：「介入越少越好。」表示如果孩子已成年的話，越放手才能讓他們越有空間學習。

黃越綏說話風格豁達又開放，在餐桌上大方分享自己對兒子在青少年階段的管教方式，表示：「在他大學的時候我就丟兩本書給他，一本是教導如何保護自己避免性病，另一本則是《PLAYBOY花花公子》(成人雜誌)」，讓他知道性是怎麼一回事，以及該如何做好預防措施，剩下的說再多小孩也會不想聽，受訪家庭聽完她這席話笑說：「以後小孩不乖不用再拜媽祖，聽黃老師說的話就好。」

對現代人普遍晚婚現象黃越綏也有自己一番見解，坦言自己三個小孩也都晚婚，自己並不會特別擔心，還開玩笑說：「我媽把我生成這樣都沒擔心了！」關於他們的終身大事，表示自己只在意三個問題，「你是真的愛對方嗎？」、「對彼此了解夠清楚嗎？」、「對方家庭背景都可以接受嗎？」，除此之外都不會再有其他意見，結婚時都完全尊重親家意見，自己則樂當客人，天下太平。

認為這就是孩子在自己的人生道路上，一種生活方式的選擇，所以做父母的不能管太多。黃越綏同時也向為人子女呼籲：「對父母的意見就算不聽、不甩，但也要用好的態度應對。」