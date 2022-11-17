熱播節目《全明星運動會》日前遭周刊爆料，黃隊成員林玉書退賽不是因為受傷，而是在隊內遭排擠霸凌，同為黃隊的3名女隊員壯壯、劉心語和鄭靚歆成眾矢之的，3人及領隊郭泓志都發聲駁斥排擠說；郭泓志今（17日）稍早二度發文，內容影射「自導自演」，讓網友看不下去，留言痛罵他失職。

《全明星運動會》霸凌風波延燒，黃隊壯壯、劉心語和鄭靚歆都出面回應排擠說，身為領隊的郭泓志也在IG發文，護航隊員們外，還幽默地說，「我想我除了排便比較不順暢以外，排擠是不可能發生的」，但全文卻未提到林玉書，也讓觀眾們看了一頭霧水。

郭泓志二度發文，內容讓網友全看傻眼。（圖／摘自郭泓志IG）

豈料，霸凌事件還未解決，郭泓志在否認排擠說之後，又突然發文詢問網友，「週末在家看電影，請問有自導自演的影片推薦嗎？」；沒想到郭泓志二度發文，讓許多網友看完態度一面倒，認為這種影射的言論大可不必。

有粉絲感慨表示，「當你決定發這一篇動態，就要有心理準備，又會傷害到其他人」、「發生這種事領隊的處理方式很不恰當，甚至發了一個影射感很重的文字，你失職了郭哥，你是個好人，但你不是個好領隊」、「事情被爆出來代表一定有問題，哪邊有問題都還不好說，不管有沒有霸凌，你們黃隊後續這些小動作、影射、甚至是你自以為幽默的吐槽都讓人沒辦法苟同」。