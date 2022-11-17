游智彬送2包米給收發室簽收，諷刺新聞處長詹賀舜尸位素餐、是米蟲。(蔡依珍攝)

游智彬送2包米給收發室簽收，諷刺新聞處長詹賀舜尸位素餐、是米蟲。(蔡依珍攝)

游智彬送2包米給收發室簽收，諷刺新聞處長詹賀舜尸位素餐、是米蟲。(蔡依珍攝)

游智彬開宣傳戰車衝市府要真相。(蔡依珍攝)

游智彬開宣傳戰車衝市府要真相。(蔡依珍攝)

新黨中壢區市議員候選人游智彬緊咬市長鄭文燦「寄生建商」，不滿市府避重就輕說不清，17日下午開宣傳戰車衝市府要真相，除送2包米給收發室簽收，諷刺新聞處長詹賀舜尸位素餐、是米蟲，更控鄭和詹上班時間「追小英」違法助選，踐踏人民納稅錢。

詹賀舜對此表示，陪同市長出席市政行程、陪同總統視察桃園建設就是公務行程，候選人說蹺班這是不實的指控。對於候選人的選舉方式不予評論，但這次來市政府有點跑錯棚，市政府不是拉抬選舉聲勢的場合，我們不會隨之起舞，建議候選人可以多花點時間在選區拜票，不需要跨區造勢。

日前游智彬告發桃園市長鄭文燦涉嫌圖利建商，新聞處長詹賀舜回應游智彬「已多次為了個人選舉聲量，透過提告、抹黑，甚至干擾其他候選人的活動，選舉淪落至此，只剩卑劣不實的手段，證明自己沒有格調。」游智彬不滿詹的人格抹殺之說，今開宣傳戰車衝市府，怒斥新聞處長詹賀舜尸位素餐，對不起桃園人民的血汗錢，是寄生市府的桃園米蟲，也是桃園市政府酬庸的官場現形記，從來不用專業來回應市民質疑。

游智彬說，自己的指控都是鐵證如山，但是詹賀舜總是以選舉手段，甚至以抹黑市民內心陰暗、卑劣不實等人格汙衊用語來回應，今下午特別送米蟲給詹賀舜，卻意外踢爆鄭文燦和詹賀舜都不在市府上班，翹班到龍潭陪小英幫鄭運鵬輔選，嚴重違反行政中立，根本就是失德又失職的公務員。

游智彬日前質疑鄭文燦母親的千萬元告別式由建商買單，市府回應「告別式由鄭家兄弟姐妹共同支付」，他今進一步質疑，有人會為了使用一天的告別式花800萬元整地？再花300萬元蓋也是只用一天禮廳？用完就留下來該建築物給建商繼續使用？這是鄭文燦圖利建商？還是建商回饋傳聞中的鄭百億市長？

針對前民進黨大老黃金春指控鄭文燦八年市長累積財富變成鄭百億的指控充耳不聞，鄭文燦午夜夢迴會不會感到愧對市民？游智彬要求鄭文燦應該拿出事實供桃園市民檢驗，不要躲在新聞處長抹黑別人的保護傘之下，高喊：「人民要真相，鄭文燦出來說清楚！」

游智彬更指控鄭文燦的金流與三本建設這家曾經公然行賄的八德在地建商脫不了關係。吳志揚縣長時代三本建設行賄市府官員，茶葉禮盒包著80萬元被官員舉報到政風處且被法院判刑確定。這家建商進入鄭文燦執政時代卻由黑翻紅，從翻車變超車，一躍成為全桃園最多案件量的建商之一。

游智彬說，在鄭文燦特別照顧下，申請建照也是火速被批准，還可以隨意變更設計。到底是鄭文燦市長因為鄭百億之路特別關心，還是市府公務員效率特別高？這個部分新聞處長詹賀舜根本是避重就輕不敢回答，游智彬要求鄭文燦要出來說清楚，他拿出2包米透過收發室贈送給詹賀舜，諷刺詹是桃園市政府最大的米蟲，無法以新聞專業服務人民，淪為鄭百億抹黑監督者的失德打手。