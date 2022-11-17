台南「布可星球」閱讀力網路學習平台，2年有1439萬人次點閱使用，教育局公布2022布可星球熱門布可及能量王。(曹婷婷攝)

台南市為鼓勵學生培養閱讀，首創「布可星球」網路學習平台，2年來有1439萬人次點閱使用，透過閱讀、闖關解題，提升學生閱讀力；教育局今也發表「全台首學築夢新未來」施政成果專刊，呈現台南近4年豐碩教育施政成果。

教育局今天公布國小低、中、高年級到國中、高中「布可星球」的熱門好書，包括《我才不要捲捲頭》、《不要打翻牛奶》、《班雅明先生的神祕行李箱》、《奇蹟男孩》、《誰搬走了我的乳酪》等。閱讀教師分析，國小高年級學生閱讀品味偏向議題式的書籍，國中偏好青春議題的書籍。

教育局長鄭新輝表示，去年委託台師大的研究證實，透過布可星球可有效提高學生的閱讀理解能力，且布可星球選書精彩多樣，兼顧經典、知識、趣味及啟發性。

熱心推動國小閱讀的退休教師洪惠月表示，教育現場需要面對各類型學生，課堂上的指導畢竟有限，因此，透過布可星球加以補足，疫情期間，布可星球也發揮「親子宅在家」的共讀效應。

國小高年級「布可能量」排行第1的大港國小林可瀚說，最喜歡的書是《屁屁偵探》等動腦推理偵探叢書，他也提到，剛開始接觸布可星球時，先從淺顯易懂繪本著手，超出程度的書就與家人共讀並作答。

建興國中學生蔡昶斌、崇明國中王耀晨也分享，一本本累積能量，「非常有成就感」。位居國中能量第2的王耀晨說，最喜歡的書是《水神》，也常和媽媽一起看布可星球書單的書籍，透過參加台南散步導覽活動，連結書上的場景，對地方文史有更深刻的了解。

南市教育局今也發表「全台首學築夢新未來」施政成果專刊，邀請校長、教師及家長團體共同見證。 市長黃偉哲於書中的序寫道，台南「停課不停學」公版直播突破疫情困境，獲全國矚目，展現台南教育團隊戰力，一切歸功各教育工作者及學校教師們的努力，期盼在家庭、社區、學校攜手努力下，為學童建構更安全、安心、快樂的學習環境。

鄭新輝感謝校長、老師和家長對教育的支持和協助，在市長支持下，4年來持續以「扎根基礎，迎向未來：點亮孩子心中的希望」為願景，推動各項教育政策，用熱情及專業讓學子受惠。