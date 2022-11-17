廖達琪教授（右站立者）。（「電視選舉新聞學者觀測聯盟」提供）

「電視選舉新聞學者觀測聯盟」17號公佈11月5日至11月11日的監看統計，民進黨台北市長候選人陳時中又重回電視媒體寵兒，不過學者發現，「候選人電視曝光的高低，居然是跟隨爆料新聞的熱度起落！」，反映出台灣長年惡質的選舉歪風，電視新聞報導難辭其咎，主管機關NCC難道不應該正視嗎？

政治學者柳金財指出，根據過去五週的監測統計，候選人的高曝光其實和他們提出的政見不相干，媒體報導的重點幾乎全集中在他們個人特質、人際網絡、肢體碰觸、男女關係、碩博士論文抄襲、助理費不當領取……等等八卦消息。選舉新聞已經流於高度娛樂性、媚俗化以及政治化，實難窺見候選人的政見內容以及可行性。

台藝大教授賴祥蔚也指出，候選人的政見報導雖然有深度但難度也比較高，記者必須先消化政見才能加以報導，甚至提出進一步是否可行以及優缺點的分析。相較之下，負面攻防的新聞報導，只要報導攻擊者的說法，再採訪被攻擊者的說法做表面平衡就可以。新聞媒體喜歡報導負面選舉，也難怪許多候選人投媒體所好，少談政見而把時間用在批評對手。結果就是，這場選舉變成政見幾乎隱形的選舉，十分可惜。如果去問一般選民，主要市長候選人的重要政見是什麼，恐怕很少人可以說得出來。

文化大學廣告系教授鈕則勳進一步分析，在「監督聯盟」剛成立時，他就指出媒體報導選舉新聞有十大問題，在執行媒體監督後，許多問題漸有改善。但還是有值得持續關注的幾個問題。第一，「爆料式新聞」媒體有聞必錄的情況仍高，仍少作深入調查採訪來驗證資訊的真假，對媒體的風險就是可能被有心人利用。另外，對政見仍較少進行深入分析、比較或討論，通常仍是淺碟、片段式的帶過，這點媒體報導仍有待努力。最後，候選人之間的衝突或言語交鋒，仍較少將交鋒的脈絡背景做深刻的討論，導致淪為無意義的口水戰。

廖達琪教授也表示，這週是新聞監測五週以來，報導最不平衡的一週。而爆炸性的負面新聞是主因，陳時中疑似「鹹豬手」的新聞搶占觀眾眼睛；高虹安的助理疑雲更是負面新聞爆棚。

綜觀媒體過去的表現，廖達琪指出，「看來離選舉愈近，媒體距離公平報導愈遠。」本該監督執政黨的媒體，目前最愛監督的卻是在野的民眾黨。執政民進黨的負面新聞，民視、三立看來都在設法淡化、護航。廖達琪質疑，媒體努力監督在野黨的現象，的確讓人感到不解。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰更感慨的表示，電視新聞的選前時數揭露，本來就是NCC等單位應該公布的事情。而這段期間，新聞記者是啄木鳥還是喜鵲？不同陣營會有不同的解讀。但台灣在追求「公開政府，資訊透明」之際，學者們走出校園，去做政府本來就應該做的事情。這是不是一種「裝睡的人叫不醒」？又或者，這是不是一種「另類的、台灣人的悲哀」？