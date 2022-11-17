即將上映的《決戰38度線》(Devotion)，是談一場不知名戰爭(韓戰-長津湖戰役)中的不知名英烈，也就是美國海軍的首位黑人飛官傑西•布朗 (Jesse L. Brown) 的真實故事。他在美國黑白隔離的時代，力爭上游成為飛行員，駕駛F4U海盜式(Corsair)密接支援戰機，以火力協助地面上的美國海軍陸戰隊。

這部電影改編自亞當•馬科斯 (Adam Makos) 同名書，以目前的預告片來看，有著美麗的攝影、空中效果，和電影中使用各種真實飛機，如 F4U海盜、A-1天襲者(AD Skyraider) 和 F8F 熊貓(Bearcat)，這些畫面都很棒，但是最重要的仍然是故事，也就是關於布朗的生平與經歷。

《決戰38度線》由強納森•梅傑斯與格倫鮑威爾主演。(圖/Sony Pictures)

布朗由強納森•梅傑斯（Jonathan Majors）飾演，梅傑斯近來最有記憶點的螢幕形象應該是《洛基》影集中的「征服者康」，被他詮釋的喜感十足。然而《決戰38度線》當中就走感人路線了，布朗從小就立志成為飛行員，然而這在當時的美國社會非常困難，他必須表現的比其他白人更傑出才能得到機會，力爭上游的過程中，必然有著各種岐視、不公平等障礙需要克服，他也需要家人、愛人與同袍的鼓勵與陪伴。

【決戰38度線】Devotion 精采預告 ~ 12/2 上映

布朗於1948 年 10 月從海軍飛行課程中畢業，成為美國海軍第1位非裔美國飛行員。他的成就引起了全美國的關注，甚至照片出現在《生活》雜誌封面上。

之後，布朗被分配到萊特號航空母艦(USS Leyte,CV-32)的第 32 戰鬥機中隊，駕駛F4U海盜戰機，參與了韓戰。F4U是一種活塞螺旋槳戰機，在二戰大戰期間以高速靈活而著稱。然而1950年已進入噴射機的時代，因此F4U轉型為支援地面部隊有效火力的「密接支援攻擊機」。這任務並不容易，要在起伏不定的北韓山區低空飛行，同時還要避免天上的MiG-15，以及地面上的共軍砲火。

另外一名重要角色是布朗的軍中同袍湯姆哈德納(Tom Hudner)，是由格倫鮑威爾(Glen Powell)餘演，他在年初的熱血空戰片《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick)演出炫酷飛官「劊子手」，非常討觀眾緣。哈德納布朗的朋友，也是在當時，少數並不岐視黑人的正派人物。

布朗最重要的作戰，就是著名的「長津湖戰役」，該役中，美國陸戰隊第1師遭到共軍的伏擊，必須突圍與撤退，在這過程中，來自空中的火力支援，是對當時受困的陸戰1師非常重要的。參與此戰的老兵也都記得，F4U的打擊，對他們幫助甚大。

至於後續的故事，為了保持懸念，在此就不完整說明，這是一部非常值得欣賞的電影，先前中國大陸拍攝了他們版本的長津湖電影，而《決戰38度線》可以視為美國的角度所詮釋的長津湖戰役。