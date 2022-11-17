放流水稻作示範栽培收成。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

北區水資中心溫室栽培-小黃瓜。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

立體水耕系統。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

111年度國家永續發展獎全國計有134個機關、企業及團體報名參賽，經過永續獎初選、複選、決選三階段評選會議激烈的競爭下，選出四大類別，共計52個得獎單位，桃園市水務局-臺灣不再「渴」望-桃園水資源循環經濟及智慧節水計畫，榮獲111年國家永續發展獎(政府機關類)。

桃園市政府水務局長劉振宇指出，全球暖化帶來旱、澇交替的極端氣候現象，已成為臺灣的「新常態」，隨之而來的災害，對於全國人口成長數第一、全國工業產值第一、北台灣農業重鎮的桃園市而言，更是首當其衝。

劉振宇說明到桃園水務局自2019年起與經濟部水利署合作，以桃園市為示範區域，全國首創以「放流水」作為稻作、溫室旱作物、水耕蔬菜栽培等灌溉水源，目的在減少水庫供灌的壓力，並改良以色列滴灌系統，發展低成本之智慧節水管理系統，成為兼具「永續」、「環保」、「智慧」、「節水」之前瞻計畫，可做為全國各縣市推動水資源永續發展的學習標竿及典範，政府發展工業再生水同時，也應運用全國現有72座水資源回收中心(坐落農田附近)放流水充分運用在農業供灌，讓水資源進行多元應用，若再結合智慧供灌系統，將可節省非常可觀的水庫用水，使工業及民生用水調度更靈活。

未來，此計畫可帶動全國各水資中心放流水應用於農業之減排、調適作為，每年36500萬噸放流水供應全國1萬公頃水稻田，可減用3000噸氮肥，相當於每年減少2萬噸碳排，並落實「臺灣永續發展目標」核心目標02確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業；核心目標06確保環境品質及永續管理環境資源；核心目標08促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會；核心目標12促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式；核心目標13完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響。由放流水來協助穩定臺灣水資源管理，透過深耕「水資源循環及智慧節水」永續種子，延續「臺灣永續發展」動力，促進農業淨零排放與2050淨零轉型目標達成。