高雄市左營區首座都會原住民風雨球場今日落成啟用，希望日後成為族人及附近居民休閒的場域。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

高雄市左營區首座都會原住民風雨球場、屏山里運動公園風雨球場今日落成啟用，這座球場自2019年以來，集結各方努力下，取得原住民族委員會及教育部體育署共同支持，完成這座球場，希望日後成為族人及附近居民休閒的場域。

高雄市長陳其邁今年1月主持動土儀式時表示，協調市府工務局進行周邊整體規劃，後續加碼新增周邊建設，補足經費缺口，經費也從原本的1524萬元，最終工程整體預算約3426萬元。

屏山里運動公園風雨球場主要工程自今年2月開工，6月由高市府工務局提出周邊景觀規劃方案，最終在11月完成本園區所有項目。

原民會表示，建築的屋頂將會陸續設置太陽能光設施，而建築本身配合意象彩繪，周邊景觀採用原住民常用植栽，加深原鄉特色與認同感，而園區空間改善以動線優化為主，打掉圍牆使景觀視野更通透，為了能更擴大球場的功能並提高使用人數，一併將周圍環境納入規劃，不僅新建了友善廁所、孩童遊樂區，同時打造成小公園，希望能成為鄰近居民活絡筋骨的好所在。

高雄市原民會主委阿布斯表示，屏山里運動公園風雨球場的興建一開始並不是很順利，此案原本在2020年規劃設計完成，原工程總預算約1524萬元，不過到2021年適逢國內建築造價不斷上漲及工人短缺等問題，歷經6次流標，要感謝市長陳其邁經費加碼挹注，包括養工處協助，市府自籌就多達2000萬，讓風雨球場周邊公園及原民意象更加完善。