苗栗縣長選戰倒數，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎將於選前黃金周六19日下午在苗栗市玉清宮舉辦「拒絕黑金、守護苗栗」造勢活動，副總統賴清德將出席助選。徐定禎表示，苗栗縣72年沒有政黨輪替過，為了下一代，苗栗應該換黨換人做做看。

徐定禎今(17日)在臉書粉專貼文表示，賴清德副總統來了！「拒絕黑金、守護苗栗」苗栗市大造勢，大家一起站出來！選戰倒數9天，這周六(19日)下午1點，我們將在苗栗市為民街35號（玉清宮對面停車場）舉辦「拒絕黑金守護苗栗」苗栗大造勢，副總統賴清德、客委會主委楊長鎮、農委會主委陳吉仲、立法委員洪申翰、台灣客家聯盟後援會會長蔣絜安、民進黨發言人謝佩芬將共同蒞臨！

徐定禎接著指出，苗栗縣72年沒有政黨輪替過，縣政缺乏進步動力，為了下一代，苗栗這次選戰應該換黨換人做做看。苗栗要終結地方黑金、打破派系政治，並且告別財政黑洞，他要撕掉「苗栗國」標籤，給孩子更好的未來。

徐定禎認為，這場選舉已經不是藍綠之爭，而是要選清白、正派、會做事的人，搶救苗栗就要靠每位鄉親手中的選票。我們一定要集中選票、四處拉票、用力催票，支持會贏的徐定禎，給最有機會當選的徐定禎４年機會，撕掉「苗栗國」標籤，讓苗栗改變成真。