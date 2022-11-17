選舉進入倒數，為加強提醒及宣導以虛設戶籍取得投票權屬違法之犯罪行為，同時也為避免民眾因不諳法律而誤觸法網，福建金門高分檢署今(17)日聯合所屬之金門、連江、臺北、新北地檢署及交通部政風處，共同於松山機場辦理「區域聯防、阻絕幽靈」反賄選宣導活動，展現堅定反賄之決心。

金門高分檢署檢察長鄭銘謙表示，虛設戶籍以取得投票權之所以是犯罪行為，乃因違反了地方自治中最重要的住民自治精神，破壞了選舉的公正性、公平性與公信性，在地人的民代應由真正的在地人決定，同時他也呼籲在地住民應該積極捍衛自身權益，拒絕幽靈人口。

臺北地檢署檢察長林邦樑則表示，金門與馬祖都是地狹人稀的離島地區，每逢地方選舉，鄉親的每一票都十分珍貴，他也強調民主的可貴在於投過透明、公開的選舉讓人民選舉心目中理想的候選人，因此維持選舉的公平、公正，檢察機關責無旁貸，檢察官絕對秉持有聞必查、有據必辦的精神，查察賄選無上限、無下限更無時限，希望各位選民除了堅持不買票、不賣票之外，也能發揮道德勇氣，勇敢檢舉賄選，希望全民能與執法單位攜手合作，共同維護優良的選舉環境。

新北地檢署檢察長毛有增說，新北市是金門及馬祖旅台鄉親的聚集度最高的地區，他在2018年時擔任金門地檢署的檢察長，對於金馬地區的選舉特色十分了解，希望透過這樣積極的宣導模式，可以更廣泛的讓全民知道，為支持特定候選人而遷徙戶籍成為幽靈人口不僅是違法的行為，更是嚴重的破壞了公平選舉的核心價值，呼籲大家切勿因小利而以身犯險，共同拒絕賄選才是真王道。

金門地檢署檢察長郭景東與連江地檢署檢察長黃元冠也都表示，「決戰境外」為離島選舉特色，松山機場係往來本島與離島之間的重要交通據點，設置看板能增加能見度，再透過大家彼此口耳相傳，除能有助於建立民眾正確法律知識，避免觸法之外，更能發揮宣導實效。這次選在選舉前夕設置立牌，實為善意提醒，殷切叮嚀，希望鄉親深切了解「阻絕幽靈、進入金馬」絕非口號，檢察署身為法律的守門員，一定會堅守立場，嚴格執法，寸土不讓。

這場宣導活動就在五署聯盟齊呼「金馬雙北、區域聯防、阻絕幽靈、進入金馬」的宣示中告一段落，會後五位首長並主動走入人群，積極與場內搭機旅客互動，除邀請響應反賄選外，也不忘鼓勵民眾善加運用多元的檢舉賄選管道，勇敢檢舉賄選，公私合力，為建設乾淨的選舉環境一起努力。