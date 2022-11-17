（Visa邀請亞太區頂尖新創，共創未來支付發展。圖／Visa提供） Visa宣布，推出第三屆「Visa金融科技優速計劃（Visa Accelerator Program）」，邀請亞太區頂尖新創公司針對支付產業面臨的迫切挑戰提出解決方案，並自即日起公開接受申請。今年的Visa金融科技優速計劃範疇包括Web 3.0、全球跨境金流、嵌入式金融、商戶與小企業賦能以及開放銀行等解決方案。Visa金融科技優速計劃自2019年推出以來，已成功協助一群亞太區的新創公司。參與2022年計劃的五家新創公司已與Visa產品及業務團隊共同進行商業化驗證，同時在Visa Accelerator Spotlight活動發表概念驗證proof-of-concepts，將他們的想法實踐至生活並拓展亞太區業務版圖。參與2021年和2022年計劃的新創公司，也與Visa亞太區的金融客戶和合作夥伴，成功達成9項商業合作。此外，Visa自身也與入選的新創簽署了6項夥伴合作與商業協議。Visa亞太區總裁Chris Clark表示，Visa金融科技優速計劃除了展示共同開發的優秀產品或解決方案外，新創公司更成為Visa的重要合作夥伴。為發掘亞太區最優秀的新創，Visa也與全球的創新生態平台Plug & Play合作。Plug & Play將協助嶄露頭角的金融科技新創接軌 2023年Visa金融科技優速計劃。他們將運用過往成功投資經驗以及與豐富的新創加速計劃知識，招募透過新科技創新支付產業的團隊。Visa表示，2023年Visa金融科技優速計劃即日起開放申請至2023年1月10日截止。本計劃適合已完成A輪以上融資的團隊，並需要在亞太區有長期發展目標或在本區域已有經市場驗證的業務或解決方案。在這個為期6個月個計劃中，入選的新創團隊可與Visa的支付專家、產品架構與業務開發團隊合作，迅速開發、測試和調整解決方案，同時透過Visa廣大的金融機構、商戶和數位夥伴串聯探索市場機會。