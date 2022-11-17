男星李岳斜槓主持17直播人氣談話節目《李岳Fun4夜》，今（17日）晚間10點將迎來《全明星運動會4》紅隊三巨頭之一、新生代人氣偶像原子少年夏浦洋上線訪談，李岳開心他收集訪問原子少年成員的大計又將邁進一步。

李岳透露對夏浦洋即將上節目的期待，看到原子少年選拔引起的熱潮，坦言如果自己在年紀很小的時候，可能也會有興趣參賽，雖然現在他年紀已經來不及投入選拔了，但可以主持人的身份訪問到原子少年也是非常開心，他自行立定的目標是至少訪問到50個以上的原子少年，這次夏浦洋上節目將成為李岳訪問到的第三位原子少年，之前李岳已訪問過金雲和江尚儒。

李岳表示近來常透過新聞看到夏浦洋消息，聽說他是個十項全能的年輕人，問李岳若年紀符合時期是否會有興趣參加《全明星運動會》，李岳覺得運動看天份很重要，如果他自己真的在年紀很輕的時候參加了，自知應該是屬於那種很快就會受傷然後退賽的人。

雖然之前和夏浦洋互相不認識，李岳誇讚夏浦洋很有獨特個人魅力，在人群中很容易被發現，笑說如果夏浦洋挑戰當兒童台的哥哥，應該會滿受矚目，欽點「長腿哥哥」這名字很適合夏浦洋。

提起李岳，夏浦洋對西瓜哥哥時期的他印象深刻，印象中西瓜哥哥是很親切的人，如果正值適合參加的年紀，夏浦洋覺得原子少年選拔和《全明星運動會》李岳都很適合參加，原子少年的選拔可以互相學到很多東西、交到很多朋友，如果李岳是選拔對手，無論歌唱跳舞表演感覺都能進步，尤其想向李岳學習上節目表演的經驗。

夏浦洋熱情推薦李岳《全明星運動會》現在也能參加，但提醒一定要做好心理準備，因為長期高壓訓練真的很累，他切身感受到，最累的不是身體的累而是心靈的調適。

夏浦洋選定最能代表他2022年的是「起跑」這個詞，今年他覺得真的進入演藝圈開始學習努力，不斷向前跑，期許自己能有機會演電影，呼喚盼能有導演給他機會升格電影咖。

李岳給自己2022年的代表字是「衝」，接下來2023年他希望的代表字是「穩」，期許自己斜槓的各項身份都能持續好好發展穩定成長。