中美元首在印尼峇裡島G20峰會期間會晤後，美國國會轄下2個主管對中國與經貿關係的委員會發表了年度報告，強烈批評中國人權和經貿措施，要求美國行政當局提高聯邦調查局和國務院的能力，應對中國違反人權與從不公平貿易的行為，並在90天之內完成審查，若確定中國未兌現其在1999年加入世界貿易組織協議中的承諾，就應考慮暫停雙方的正常貿易關係。

《法國國際廣播》指出，美國的國會－行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）發表最新年度報告稱，中國對外輸出其「中國人權觀」，以國家主權打壓公民和政治權利，達到脅迫性控制，絕對不可接受。

委員會聯席主席默克利(Jeff Merkley)和麥高文(James McGovern)批評，中國破壞全球民主自由和政治進程，挑戰基於規則的國際秩序，同時還透過多種恐嚇手段以及濫用國際刑警組織機制，對批評中國的人士進行跨國鎮壓。報告還建議，行政當局應提高聯邦調查局和國務院的能力，以應對中國的跨國鎮壓以及恐嚇海外華人的行為，並對相關的中國官員進行制裁。

在這項報告發表的前一天，美中經濟與安全審議委員會（USCC，簡稱經安會）亦發表了2022年年報。報告指出，中國於1999年準備加入世界貿易組織時，美國根據雙方協議給予中國「永久正常貿易關係」地位，令中國享有最惠國待遇和關稅，但中國卻從事不公平貿易，建議國會指示華府審查中國的貿易做法，並在90天內完成審查。若確定中國未兌現其在1999年協議中的承諾，就應考慮暫停雙方的正常貿易關係。

該委員會主席黃之瀚表示，暫停正常貿易關係可能會導致中國輸美進口產品的關稅大幅提高。

報導說，中國對兩份報告均未有回應。