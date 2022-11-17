警方查獲高達千包的毒品咖啡包。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前晚間28歲梁姓男子開著自小客車違停，遭巡邏員警盤查，員警盤查期間，在梁男後車廂內發現黑色垃圾袋，梁男見狀辯稱「要倒掉的垃圾」，但經警方順手一摸，發現觸感皆為包裝物，於是再次質問梁男，梁男只好坦承是毒品，後續警方清點時，發現有高達1000包毒品咖啡包，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

14日晚間8時50分許，保安大隊特勤中隊員警巡邏期間，行經仁武區八德東路145號時，發現前方梁男開著自小客車正違停在紅線上，於是員警示意梁男下車接受盤查。

員警在確認身分時，發現梁男舉止緊張、面色凝重，並一直往後車廂偷瞄，員警見狀立即打開後車廂，發現車廂內有一個黑色垃圾袋，梁男便向員警說，那是工作時所產生的工程垃圾，他要將垃圾拿回去倒掉，員警對於梁男說法起疑，於是用手觸摸外袋確認。

憑著觸摸外袋後，發現袋內是大量小包裝物，於是繼續質問梁男「袋子內裝什麼」，梁男見無法隱瞞，坦承是偽裝成膠原蛋白的卡西酮毒品咖啡包，警方訊後依《毒品危害防制條例》，將梁男移送法辦。

據了解，警方查扣毒品咖啡包後高達1000包，而梁男在工地從事水泥工，工作穩定並且沒有毒品前科，這次竟攜帶大量毒品被查獲，警方也感到驚訝，梁男向員警辯稱，毒品都是要自用。後續將會同高雄市刑事警察大隊溯源上游，釐清毒品來源。

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