新海研一號鵝鑾鼻海域失動力，海巡署派2艦共救回44人。（翻攝影片）

海巡署艦隊分署2022年11月13日晚間10時5分獲報，「新海研一號」研究船在執行台菲西南海域研究過程中，於距鵝鑾鼻西南方222浬處失去動力，海巡署已緊急通報現場戒護的新竹艦協助救援。

意外發生後，海巡署即刻成立緊急應變中心，除通報台灣大學所屬科研機構及各救援單位外，並加派台菲海域巡弋之旗津艦前往協助，初步評估無立即性危險，由新竹艦近距離戒護，並與「新」船保持安全通聯，旗津艦於14日下午2時15分抵達現場海域，已與新竹艦會合，共同戒護「新」船。

海巡署表示，因「新」船無法自行維修恢復動力，台大科研機構14日已委託拖船「SALVAGE RIGGER」，從高雄港錨地出發，並於15日上午10時35分抵達現場，完成拖帶作業，後續由旗津艦全程戒護返台。目前船上船員22人，研究員22人，共44名均平安，預計約18日下午3時，可順利返回高雄港。