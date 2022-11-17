111學年度HBL高中籃球甲級聯賽，女子組預賽將於12月21日高雄登場，男子組預賽率先於11月19日到22日在新竹進行，高中體總17日舉辦開賽記者會，本季女子組衛冕軍淡水商工將挑戰賽史史無前例的4連霸，總教練陳美莉期待球員們健康完成賽季，也期許當家中鋒蕭豫玟經過U18亞青賽洗禮後，穿著代表建教合作大隊國泰女籃指標性人物的11號球衣，以「key man」角色幫助球隊。

淡水商工上季締造隊史第2次HBL女子組3連霸，也是聯賽唯一二度完成3連霸的勁旅，本季問鼎賽史史無前例的4連霸，總教練陳美莉笑說：「就一場一場來，鼓勵球員要對得起自己，雖然4連霸紀錄有困難，還是可以挑戰看看。」

淡商高三中鋒蕭豫玟今年9月穿上U18亞青國家隊球衣，並在預賽首場對日本繳出39分、15籃板亮眼數據，整個盃賽也努力幫助中華隊取得明年U19世青參賽資格，陳美莉開玩笑說：「豫玟在U18亞青狀況調整得很好、打得很勇敢，加上隊友協助讓她更有發揮空間，讓國際看到她的實力，可是回來後又變回『淡商的蕭豫玟』了。」

對自家弟子兵愛之深責之切的陳美莉，透露蕭豫玟穿的11號球衣，在大隊國泰是指標性人物的球衣背號，她期許穿著這件有意義的球衣的蕭豫玟，可以承受壓力，再助淡商打出精彩賽季，至於身高185公分的蕭豫玟是否是HBL女籃的「魔獸」霍華德，陳美莉笑答：「她是穿11號，不是霍華德穿的12號。」