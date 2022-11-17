上游示意圖。(台灣機車路權促進會提供)

下游示意圖。(台灣機車路權促進會提供)

路口連續性。(台灣機車路權促進會提供)

桃園區中正路上周發生騎士父女雙亡的憾事，台灣機車路權促進會17日直指因捷運施工，騎士左閃施工區、右閃公車停靠站，下個路口又遇到道路縮減，認為是不當道路規畫害命，要求重新檢討交維。交通局指出，警方肇因是汽車超車不當，考量路幅窄，將於施工側畫紅線、重要路口加派指揮。

桃園父女遭撞飛雙亡 機促會認捷運施工奪2命

「不當的道路規畫增加車禍風險！」台灣機車路權促進會理事黃柏岳說，11月9日在桃園區中正路近慈文路口發生的車禍，導致騎機車的父親和乘客女兒遇死劫雙雙殞命，從事故影片清楚看到，除了後車追撞，道路規畫設計也亮紅燈。

黃柏岳說，上游路段內側車道因捷運施工封閉，只剩下右邊一線道可以行駛，相隔短短不到20公尺，右邊會遇到公車停靠區，用路人又得向左切，才能閃避靠站的公車，同向車流不斷變換方向交織，造成車禍碰撞風險大增。

黃柏岳還說，左閃右閃施工區及公車停靠站後，路口處又遇到接續性不佳問題，他進一步指出中正路過慈文路口後剩單線道，但中正路接近路口是三線道，等於最內側左轉車道直直對準下游的直行車道，原本直行車道對準的卻是轉角店面牆角，等於誘導用路人行駛左轉車道直行，直指枉死的父女就是不當道路規畫的受害者，呼籲正視捷運施工路段的交通維持計畫，並喊話4位市長候選人承諾全面檢討道路規畫設計。

交通局指出，圍籬是施工不得不的作為，捷運工區的交維措施都經過專責委員會審查，除捷運局會自主巡檢，交通局也會不定期檢視，滾動檢討，強調事故距離捷運工區圍籬逾50公尺，警方初步分析也是汽車超車不當、未保持安全間隔導致。

交通局稱，因拉長施工區與公車站距離恐影響公車族上下車便利性，會盡量取得平衡點，會先在施工路段畫設紅線，並呼籲用路人行經施工區務必降速、勿並排。

桃園區市議員候選人呂儀恬說，人人都說現在是桃園的交通黑暗期，但是這並不代表桃園市政府以及未來的市長團隊可以卸責，每一起車禍事故並非僅僅釐清人車責任，而是要進一步分析易肇事路口動線是否出了問題，以捷運綠線工程所在的中正路為例，除了此次肇事路段外，也有部分路段直行路線都需沿著地上標線行駛C形彎繞過工區，但在路口處並未提前指示，繞過工區後，易造成汽車容有搶道情形發生，這其實也增加事故發生的機率。其實道路安全最終責任在於「交通運輸系統設計、道路維護與使用」，用路人在交通中有責任作出正確的判斷、遵守交通規則並尊重其他用路人，但是當用路人能力或是現場條件不足的狀況下，道路設計的完善就顯得更為重要。

呂儀恬表示，進入市議會後，會強烈要求並持續督促新任市府團隊全面檢討道路規劃設計，並且針對未來各局處施作道路相關工程時，提前向市民公告該區段的交通維護計畫，避免因不當道路設計及路段不熟悉而造成憾事不斷上演。