台聚（1304）17日舉行法說會。台聚表示，受制新產開出、太陽能需求不如預期，第四季EVA反彈行情不如預期；PE也因全球通膨、升息干擾，短期價量動能難以明顯復甦。不過，乙烯及醋酸乙烯原料價格趨緩，有助利差空間改善、走堅。

台聚LDPE/EVA年產15萬噸，HDPE/LLDPE合計產能13萬噸。今年PE、EVA遭逢新產大舉開出壓力，而高通膨、貨幣政策緊縮、經濟放緩、疫情及俄烏戰火拖累，石化市場需求不振，上下游原料下半年同步下跌，加上台聚出現兩次停工意外，前三季銷量年減18％，EPS0.99元。

台聚副總吳銘宗指出，原油因石油輸出國家組織（OPEC）減產支撐，短期價格呈現高檔區間震盪，但對台聚來說，原油行情維持60多美元，對生產鏈會是比較健康的情況。

目前美國乙烯充足供應至亞洲，但MTO（甲醇製烯烴）廠家不堪高價甲醇成本，紛紛減產外購，支撐乙烯價格落在850至950美元間；醋酸乙烯則因下游需求偏淡，現貨價格較第三季大幅下調，原料成本壓力趨緩。

此外，EVA雖在9月止跌反彈，但因需求未見起色，價格於10月中再度反轉下跌。因太陽能需求不如預期，鞋業、熱熔膠需求預期也偏淡，加上新疆天利20萬噸新產能9月底已投產，EVA供給增加，第四季價格恐易跌難漲。

不過，雖然EVA第四季旺季不如預期，但未必是壞事，因明年太陽能需求一定會回來，長線展望仍佳。搭配大陸古雷石化EVA裝置已於10月完成中交，將持續推廣高性能EVA產品，提升HD（高密度）、LLD（線性低密度）產品品質，開拓高端市場，強化長期利基。