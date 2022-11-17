全球知名加密貨幣平台FTX破產風暴愈演愈烈，台灣已有受害者在網路組成自救會，甚至有FTX受災戶現身說法。金管會銀行局、證期局官員17日聯合發布三點示警，除了重申虛擬資產交易為高風險外，也強調國內只有STO是證券交易法所稱的有價證券，第三，將持續關注後續發展及國際相關主管機關處理方式。

FTX聲請破產，震撼幣圈，台灣已有許多受害者投資的鉅款一夕成為泡沫，開始串聯組成自救會，並在網路社群尋找其餘受害者，盼一起尋求解決之道。

對於FTX破產風暴，金管會銀行局副局長林志吉提出三大說明，第一，鑑於虛擬資產交易資訊較不透明、價格波動較劇烈且投資風險較高，金管會先前已多次發布聲明提醒民眾，民眾無論透過境內外虛擬資產平台或私底下進行交易，都務必提高警覺，要審慎判斷相關資訊真偽並評估投資風險。

第二，目前除了具證券性質的虛擬通貨（STO）是證券交易法所稱的「有價證券」，應遵循證交法相關規定外，其他種類虛擬通貨或衍生的其他商品都不是金管會核准發行的金融商品。

林志吉指出，FTX是在境外的加密貨幣交易平台，並非金管會核准設立或監督管理的機構，相關商品也是在境外交易。

第三，林志吉強調，金管會將持續關注後續發展，並了解國際上相關主管機關對此事的看法及處理方式。

FTX台灣受害者17日在一場記者會中現身指出，他從2019年開始投資虛擬貨幣，為了避免踩雷，他將所有資金都投到全球第二大的FTX，沒想到還是踩雷，總共賠進去10多萬美元，差點就想不開。另一位受害者則是透過錄音表示，他投資虛擬貨幣有五年的時間，今年會把錢投進FTX主要是因為它每年有8％的利息。

目前，台灣許多業者都在積極尋求合法落地。銘傳大學副教授、消基會金融保險委員會召集委員林盟翔表示，監管的主要目的，在於監理相關業者並確保其能力，以及提供消費者保障！期待監管機關，能給予未能落地的業者，應有的監管與提示。