新光三越團隊攜手AKIRA，點亮全台最大「信義耶誕城」。（吳松翰攝）

「國民姐夫」AKIRA化身點燈大使，為現場帶來亮點。（吳松翰攝）

新光三越信義新天地香堤廣場首度打造「信義耶誕城」，17米銀白心願之樹登場。（吳松翰攝）

新光三越信義新天地今年耶誕節擴大佈置，將香堤廣場首度打造「信義耶誕城」，搭配AR等互動科技，打造網美級耶誕打卡景點，並首度邀請「國民姐夫」AKIRA化身點燈大使，一起啟動點燈儀式，也是新光三越首度邀請藝人宣傳耶誕點燈活動。

育兒工作兩頭燒的AKIRA表示，過往耶誕節都是在日本度過，今年是首次在台灣過，台灣的天氣很暖，希望可以在台灣擁有一個溫暖的耶誕回憶，因為兒子食慾好、很愛吃，這次耶誕餐也會準備許多美食，和家人一起歡慶。

新光三越信義新天地「星願之樹聲光秀」將於每日下午5點至晚上10點、每15分鐘演出一場，多達1000場的國際級飄雪聲光秀，為民眾帶來最時尚的耶誕景觀。除信義新天地外，台北南西店也與台北捷運合作以「HOHOHO南西耶誕村」為主題，打造近10米高夢想之屋耶誕樹；台中中港店則打造夢幻的「魔幻森林金燦耶誕城」，帶來10米高的金燦耶誕樹、12米長的絕美冰藍銀河光廊；台南新天地結合環境永續，打造13米高流金心願樹。