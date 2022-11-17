是枝裕和將要和桂綸鎂一同擔任金馬獎典禮頒獎嘉賓，直呼緊張。（金馬執委會提供）

是枝裕和表示每次來到台灣都有一種放鬆的感覺。（金馬執委會提供）

日本名導是枝裕和受金馬之邀來台出席大師講堂，今（17日）接受台灣媒體訪問，他表示每次來到台灣都有一種放鬆的感覺，昨日剛抵台，晚間就迫不及約編劇坂元裕二去吃清粥小菜，是枝裕和感性表示，自己父親是在台灣出生，爸爸很喜歡吃肉鬆跟花生，想到肉鬆就會想起爸爸，自己則最愛涼拌腐皮和鹹蜆仔。

是枝裕和本周六（19日）還將與桂綸鎂一同擔任典禮頒獎嘉賓，「我第一次看她的作品是《藍色大門》，看完後就變成桂綸鎂的粉絲，《白日焰火》也很讓我驚豔，這次來台我的主要任務就是跟她一起頒獎，現在很緊張！」也許願有機會想跟對方合作，大讚她是非常有魅力的演員，也知道對方近期主演改編日劇的《台北女子圖鑑》，但目前忙於籌備新作還沒時間看。他也看了鍾孟宏執導的《陽光普照》，對金馬影帝陳以文很是欣賞。

是枝裕和曾說自己深受台灣導演楊德昌、侯孝賢影響，在得知分別演過侯孝賢執導《童年往事》、《戀戀風塵》的游安順和楊麗音，都入圍本屆金馬獎，他開心表示：「無論是鍾孟宏導演的作品，還是剛剛提到很欣賞的陳以文，最近看台灣電影發展得很蓬勃，其中有很多面孔是從楊德昌導演和侯孝賢導演作品出來的，看著他們還有工作人員繼承他們的DNA，真的很開心。」

是枝裕和曾經以《小偷家族》獲得坎城影展金棕櫚獎，《無人知曉的夏日清晨》、《嬰兒轉運站》分別將柳樂優彌和宋康昊推上坎城影帝寶座，堪稱「影帝製造機」，是枝裕和表示「我戲裡的演員受到鼓勵，我會特別高興。」私下也一直都有跟柳樂優彌聯絡，也覺得對方已經30歲，是時候再合作了，「每次我推出新片的時候，一定會邀請演過我電影的演員來看片，柳樂優彌每次都會到場，而且他自己就是宋康昊粉絲，還帶著女兒來看。」

至於還有沒有想合作、助攻拿影帝的演員，聽到記者提名日前在釜山影展合照的梁朝偉，他聽了當場點頭，但表示梁朝偉已經是可以代表亞洲的男演員，不再需要影展肯定。去年他曾與張震在東京影展視訊對談，直說「無論梁朝偉跟張震，都是我想合作的演員」。並稱，一直都想要拍一部關於日治時期的片，「這樣一定牽扯台灣、韓國等，各地演員也會有機會合作，這個企劃我已經講了15年左右，在我死之前一定要完成。」