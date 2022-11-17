台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱親身經歷文山區數十年的蜕變，讓他的政見更「接地氣」，照顧到在地鄉親需求。（高揚凱提供／張芷瑜台北傳真）

台北市大安、文山區市議員候選人、國民黨正藍軍戰將高揚凱，家住文山區興隆路二段，除了在馬祖當兵與留學英國攻讀碩士共三年多時間外，30多年來在文山區出生、成長、結婚與就業，是真正的「在地囝仔」，親身經歷文山區數十年的蜕變，讓他的政見更「接地氣」，照顧到在地鄉親需求。

台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱呼籲，懇請鄉親每戶至少留一票給在地新人，讓我們集中選票，「挺自己的子弟」。（高揚凱提供／張芷瑜台北傳真）

談起在地求學過程，高揚凱表示，有太多的深刻回憶湧上心頭，在國小與國中階段都就讀靜心中小學，由於學校距離家裡僅八百公尺不用通車，與鄰居同學三五好友每天一起步行上下學好不快樂。

高揚凱接著說，他最愛在上學途中必經的福興路四巷美又美早餐駐足，帶上一份「九層塔蛋餅加大冰奶」，在當時已經是豪華享受，直到今天，他都還是該店的常客，他也透露，同住文山區的「最大咖鄰居」馬英九總統是靜心的幼稚園畢業，是資深靜心人，每次遇到馬總統，他總要高喊一聲「學長好！」

在東山高中的求學階段，高揚凱更是如數家珍，他表示，校景與求學時光歷歷在目，對位於學校後山的籃球場更印象深刻，每次上體育課都要先爬好長一段的大長坡，加上身穿配色相當「特別」、材料不算透氣的「芋頭裝」運動服，往往體育課都還沒開始，就已經出了一身大汗。

高揚凱分享，東山高中的另一大特色是有如客運公司般的校車規模，也難忘每天早上五點趕「興隆線」校車的時光，車上特有的「學長學弟制」更是一絕，往往年級越高，就越有可能坐到座位，是每個東山校友難忘的回憶。

這次投入大安、文山區的市議員選舉，高揚凱順利通過國民黨初選的嚴格考驗，披上「正藍軍正式提名」的戰袍，是該選區國民黨提名八席候選人中，唯一土生土長的年輕新秀，可感受得到身為「最年輕老文山」的情懷。高揚凱呼籲，懇請鄉親每戶至少留一票給在地新人，讓我們集中選票，「挺自己的子弟」。