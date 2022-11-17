「沒有行政資源支撐，善良的市民就是我最強後盾！」國民黨桃園市長候選人張善政晚間在臉書發文，稱中壢有位7旬婦，看到街上鋪天蓋地都是對手廣告，擔憂資源落差太大，手寫大看板在街頭助選，張看到感動不已，期待能夠讓專業、善良重回桃園，讓桃園再進一步。

張善政發文指出，有市民貼留言告知，在中壢的路口附近有一位七十多歲的阿姨，因為看到路上滿滿都是對手的競選廣告，擔心張善政跟對手資源落差太大，決定挺身而出，自己製作支持張善政的廣告，站在人來人往的路口，用她自己的力量助選。

「我看了非常、非常感動，給我莫大的鼓舞與勇氣！」張善政說，不只這位大姐，還有許多善良的桃園市民，默默地用他們的方式在支持，也期待他能夠讓專業、善良重回桃園，為市民拚更好的生活，讓桃園再進一步。

張善政說，選舉最後的關頭，為彼此加油、給彼此力量，呼籲1126一起站出來挺善良，挺張善政，讓正面的力量來實現更好的桃園。