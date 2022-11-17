看準台商返台投資潮流，富宇建設以七期豪宅規格，在豐原推出少見的大樓建案「大宅豐鼎」，其中自營商占消費群約9成。(業者提供)

台中市豐原區為原台中縣的重要區域，更是台灣工業重鎮，其自營商密集度高、中小企業數近1萬3000家，看準台商返台投資潮流，富宇建設以七期豪宅規格，在豐原推出少見的大樓建案「大宅豐鼎」，果然吸引這群隱形富豪，目前每坪成交價格已逾50萬，其中有9成買家都是自營商。

業者指出，豐原近年大小建案不少，但主要的產品都以換屋或首購居多，缺少層峰客群需要的豪宅商品，富宇建設以七期重劃區的豪宅為藍圖，打造層峰階級建築，推出3到4房的新建案，該大樓樓高28層，未來將成為豐原最高地標。

「大宅豐鼎」專案經理尤柏浩表示，豐原地區中小企業密集度高，光是今年上半年，登記家數就將近1萬3000家，其經濟實力驚人，缺因該區缺少適合的建案，許多在地富商都到七期買豪宅或自己購地自建，為此特別推出「大宅豐鼎」，希望擄獲這群富商的心，果然進場至今，消費主力高達9成為自營商、另1成則以科技公司中階主管為主。

尤柏浩說，「大宅豐鼎」位在豐原環狀交通系統內的精華區，鄰近豐原車站，超基地占地超過2000坪，其中保留1400坪面積規畫莊園中庭，雖不景氣等大環境影響房地產市場，但頂級客層仍有購產需求。