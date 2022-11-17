立法院國民黨團今召開記者會，指民進黨台北市長候選人陳時中曾以台北醫學大學董事身份，赴陸談投資，且簡報更提及兩岸一家親，怒轟這就是「綠能你不能」的雙重標準。對於陳曾赴陸一事，台灣民眾黨黨主席柯文哲先是大嘆一口氣，接著再說「這個要由他們自己回答」。

國民黨立法院黨團今舉辦記者會，揭露陳時中曾以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作交流。立委林思銘指出，陳時中強調自己有抗中保台DNA，來抹紅對手不愛台灣，卻在2015年擔任台北醫學大學董事期間，與中國寧波李惠利醫院，合作經營設有中共黨委書記的「台北醫學大學寧波醫療中心」，甚至在2016年底擔任衛福部長前一個月，以董事身分抵達寧波，與當地中共黨政官員交流對話。

林思銘接著痛批「這就是高喊抗中保台的實際作為！」陳時中可以帶自己團隊到中國投資醫療生意，但別人去就被陳說是買辦，這就是「綠能你不能」的雙標。立委李德維則質疑，當時陳時中的抗中保台DNA還沒有生出來，當他成為台北市長候選人就有了抗中保台DNA？「綠能你不能」已充分反映在民進黨「抗中保台」一事上。

台北市長柯文哲今天傍晚以民眾黨主席身份赴花蓮助選時被媒體問及此事，先是大笑，接著再長嘆一口氣地說，「哎！這個要由他們自己（民進黨）去回答」，似乎認為荒謬至極。