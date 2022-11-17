台新金控董事會決議通過第三季合併財務報告，前九個月稅前盈餘破百億元至109.32億元，稅後純益82.72億元，每股稅後純益（EPS）0.58元。

台新金控第三季財報累計今年以來至9月底利息淨收益213.99億元，淨收益474.03億元，稅前盈餘109.32億元，稅後純益82.64億元，歸屬於母公司業主稅後純益82.72億元，EPS為0.58元。

台新金控第三季期末總資產2兆7,453.94億元，期末總負債2兆5,518.39億元，歸屬於母公司業主權益1,935.29億元。

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