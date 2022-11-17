台新金控董事會決議通過第三季合併財務報告，前九個月稅前盈餘破百億元至109.32億元，稅後純益82.72億元，每股稅後純益（EPS）0.58元。
台新金控第三季財報累計今年以來至9月底利息淨收益213.99億元，淨收益474.03億元，稅前盈餘109.32億元，稅後純益82.64億元，歸屬於母公司業主稅後純益82.72億元，EPS為0.58元。
台新金控第三季期末總資產2兆7,453.94億元，期末總負債2兆5,518.39億元，歸屬於母公司業主權益1,935.29億元。
台新金控董事會決議通過第三季合併財務報告，前九個月稅前盈餘破百億元至109.32億元，稅後純益82.72億元，每股稅後純益（EPS）0.58元。
台新金控第三季財報累計今年以來至9月底利息淨收益213.99億元，淨收益474.03億元，稅前盈餘109.32億元，稅後純益82.64億元，歸屬於母公司業主稅後純益82.72億元，EPS為0.58元。
台新金控第三季期末總資產2兆7,453.94億元，期末總負債2兆5,518.39億元，歸屬於母公司業主權益1,935.29億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。