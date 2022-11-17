人民幣兌美元在岸價（CNY）17日上午低開113個基本點後持續走貶，盤中最低見7.1448元，收盤報7.1291元，較上個交易日4時30分收盤價貶值482個基本點，兩日累計貶逾900個基本點，收盤價創11月10日以來新低。

華爾街見聞報導，截至17日傍晚6時33分，人民幣兌美元離岸價（CNH）貶超過500個基本點，報7.1616元。人民幣兌美元在岸價貶逾500個基本點，報7.1505元。

人民幣兌美元中間價17日報7.0655元，貶值292個基本點。上一交易日中間價7.0363元，上一交易日官方收盤價7.0809元，上日夜盤收報7.0999元。

香港經濟通通訊社報導，興業研究指出，這波美元兌人民幣趨勢上行尚未見頂，但隨著人民幣相對美元指數均衡乃至進入低估區域，行情流暢度下降。美國聯準會（Fed）放緩升息步伐甚至降息、國內基本面變化、全球風險偏好變化等情況，人民幣相對美元出現反彈波段。