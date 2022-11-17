台中市呂姓女子日前駕駛白色百萬名車到南屯區大肚山區，處理完工作後要去牽車離開，卻始終找不到自己的愛車，嚇得她臉色發白，直以為是百萬愛車失竊，趕忙到台中市警四分局報案，所幸警方調閱行車軌跡、聯繫拖吊場查詢後，才發現原因竟是呂女忘了自己把車停在哪裡。

警方指出，日前接獲呂姓民眾報案，指稱她把車子停放在南山人壽教育訓練中心附近，原本覺得該處人車少、較好停車，未料，到目的地開會結束後要去牽車，放眼望去竟發現前方一片荒蕪，根本看不到市價達256萬的愛車，瞬間心慌、懷疑車子被偷了。

呂女尋求警方協助，員警獲報即調閱行車軌跡確認是否有移動跡象，並聯繫拖吊場查詢拖吊紀錄，確認呂女的車子未被移動過，初步排除遭竊的可能，接著載著呂女到附近尋找，果然在1公里外的路旁找到該車，結束一場烏龍竊車案。

春社派出所所長邱柏昌說，轄區內有望高寮、彩虹眷村等觀光景點，假日車潮及人多時，偶有發生民眾報案車輛失竊情事，但實際上常是記錯車輛停放位置，建議民眾停妥車後順手拍照記錄，避免找不到愛車。