林雨涵單曲〈無人島〉單曲封面以一張全裸照為主視覺。（柏樂文化提供）

林雨涵唱而優則演，出道以來累積拍攝多部影視作品及近百部廣告，並與多位藝人連番合作，包括八三夭、吳慷仁、LULU、王傳一、賴雅妍等，而年底即將播出的愛奇藝國際站原創校園愛情劇《第9節課》中，林雨涵與許瑋甯、陳昊森在戲中有精彩對手戲，這讓林雨涵在演藝事業上多元發展，也讓大家看到在不同領域上的林雨涵。

林雨涵7月開始陸續發行單曲，包括〈無人島〉、〈逃〉及〈不再想你了〉等歌，為了更貼近〈無人島〉的創作思想，她大膽提出在單曲封面，以一張全裸在無人島上的畫面作為主視覺，也因為這貌似大尺度的呈現，在作品發佈時受到家人的質疑，甚至爭吵不斷，但林雨涵依然堅持呈現最真實的創作原貌，就連一直絕口不提的感情生活，林雨涵也都大方的在〈逃〉及〈不再想你了〉中表達。

這2首歌是她對於上一段感情的表述，〈逃〉表達因為個性不合而讓她想要逃避的心理，最終透過短暫逃離後而選擇和平分手，〈不再想你了〉則是分手後每每想起過往點滴，最終化爲美好記憶永遠存放；據傳她歌中描述的男主角，是近來很夯的「原子少年」其中一員，令不少網友好奇對方真實身份。