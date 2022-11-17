宋仲基在《財閥家的小兒子》中挑戰1人分飾2角。（friDay影音提供）

宋仲基主演韓劇《財閥家的小兒子》明（18日）晚即將開播，今（17日）在首爾舉辦記者會，他與申鉉彬、李星民，以及導演鄭大胤出席，劇中他再度挑戰1人分飾2角，飾演為財閥工作卻被誣陷私吞資金而慘遭殺害的「尹炫優」，意外重生到1980年代變成了該財閥家的小兒子「陳導俊」，其後憑藉前世的記憶與知識，為了侵吞整個家族企業的復仇的故事。

該劇的最大賣點之一就是「帶著前世記憶重生」，3位主演在記者會上也被問到是否想回到過去， 宋仲基說：「如果可以使用一次那種能力的話，我想回到這部劇開拍前，因為現在已經拍完了覺得有些遺憾，也看到了一些由於我的不足而沒能呈現出來的部分，如果能回到從前應該就會做得更好」。李星民表示：「現在體力下降了很多，所以想回到20多歲時，感覺可以重新開始一些事情」。申鉉彬則稱：「我想和無法相見的人碰面，而且也就能再次見到我們家小狗了」。

宋仲基提到接演該劇的理由，「過去曾經和金泰熙編劇一起合作過《成均館緋聞》所以非常信任他，編劇紮實的敘事方式是最吸引我的因素，再加上聽說會由李星民前輩飾演陳養喆會長，所以就更有信心接下本劇了」，李星民也說「拍攝現場非常愉快，宋仲基是個很踏實的弟弟，就像可靠的大兒子一樣」。雖然2人在劇中是仇敵，但記者會上李星民的麥克風一度出現故障的狀況，宋仲基立刻遞上自己的麥克風說「爺爺，好的麥克風在這裡」，展現出溫馨的爺孫情。

因在《機智醫生生活》飾演「張冬天」爆紅的申鉉彬，這次飾演反腐敗調查部檢察官「徐旻渶」，並與宋仲基發展成戀人，被問到2人的感情線細節時，申鉉彬巧妙地答「該劇有著家庭、復仇、神祕等多種要素，其中也有愛情的元素，另外還有經濟史、時代劇等要素，讓觀眾可以像得到綜合大禮包一樣享受」，但看似高冷的她在記者會前的拍照時間也展現出了活潑可愛的一面，主動指導宋仲基、李星民要怎麼擺「臉頰愛心」的動作。

配角群也是亮點不斷，「少女時代」成員Tiffany在劇中飾演宋仲基重生成人後的商業夥伴「Rachael」；以《地獄公使》奪下百想藝術大賞電視劇女配角獎的金信祿飾演宋仲基的姑姑「陳華榮」；《依法相愛吧》飾演大反派的趙漢哲繼《黑道律師文森佐》後再次與宋仲基合作，飾演宋的二伯父「陳動基」，《財閥家的小兒子》明（18日）起，每週五、六、日晚間11點在friDay影音獨家與韓國同天更新，開播當天可免費觀看首集直播。