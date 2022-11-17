慘虧大借錢！台電今宣布，12月中旬將發行本年第7次無擔保公司債，金額138億，累計今年總發債逾977億，創下公司有史以來發債新高，次數也僅次於2008年油電雙漲時的馬政府時代。主要是國際燃料飆升，在無法大漲電價下，相關電廠與電網開發必須借錢進行。

可是大量舉債，又逢國際升息，台電為此要支付更多利息錢。這次138億公司債共發行3、5、10年三種年期，利率分別為1.9％、2.05％、2.2％。但以10年期來說，去年利率才0.6％，一年多就高出1.6個百分點，差距明顯。

台電今年利息費編列126億，明年擴增到165億，加上這些新標售的公司債，未來幾年利息一定比現在付更多。台電目前共舉債1兆3000多億，其中4000億為短期借支、商業本票。剩下9000億中長債，有約44％發公司債，56％為向銀行借貸，後者以貸7年期最多。

國際燃料價漲翻天，台電僅7月漲工業與千度以上大戶電價，今年恐大虧至2000億，政府因此編列1500億為台電增資，但是這對於急需現金流的台電來說，無法應急，仍得靠發債來籌錢。

台電表示，今年如果虧到2000億，加上過去虧損，累虧就會高達2400億，等於3300億資本額僅剩900億，以現在賣一度賠一度的電價，到明年3月就得破產，因此政府1500億注資後，可讓明年資本額拉高到4800億，淨值變多，躲過破產危機。

但是雖然不會破產，可是每個月仍有沉重的工程款與燃料款要支付，還有每年資本支出要做，這就得跟銀行借錢與發公司債來支應。

因此繼今年已經發6次公司債後，台電昨常務董事會又通過12月中發第7期，這也是今年最後一期。累計7期，金額977.7億，超過2020年的845億紀錄，次數也緊追在2008年，馬政府油電雙漲時的8次(670億)之後，史上第二多。

台電表示，發債主要是籌措綠能建設及及電力開發，這次3年期40億以綠債發行，需用在集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力、全台小水力一期、離岸二期、風力五期、宜蘭仁澤地熱、綠能一期、離岸風力發電加強電力網第一期計畫等共計8項綠色投資計畫。其他公司債則用在興達燃氣機組更新、變電所更新、電網強韌計畫上。’

雖然這次公司債利率上升，不過所幸10月美國CPI指數7.7％比先前回落，讓 12月國內外升息力道預期可減緩，競標的壽險公司、券商、銀行不敢祭出更高費率，否則要付的利息錢將更高，台電認為「已算幸運」。

雖然可預期的大虧損讓台電今年被部份信評機構降等，不過台電認為，信評看的是「未來」，電力公司有穩定的電費收入，即使現在看虧，未來只要收入不會斷，都可以調整回來，所以不擔心，信評頂多是把展望從正向轉為負向，影響不大。