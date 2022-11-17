「登山女神」曾格爾日前爆出和已婚富商不倫戀後，形象跌落谷底，之後又遭質疑13小時無氧成績攻頂世界第8高峰馬納斯魯峰（Manaslu）的世界紀錄，還被流出批評另一名登山好手的錄音檔，風波爭議不斷，對此，她今也發文道歉了。

曾格爾世界紀錄頻遭質疑，即使她公開自己的衛星定位點紀錄，仍被登山界好手「八千張」張元植丟出20頁的分析報告打臉，對此，她表示「這陣子很多事情進行著，請原諒長時間無氧過後的腦袋，在思考上需要一些時間恢復記憶。花費了一些時間寫出中、英文報告，也將照片上傳雲端終於整理完整份資料。」

不過她尚未公開，是因為還在等待Garmin 回覆信件，「關於沒有詳細點位，並確認是否曾經有將軌跡轉成航線的紀錄等等，待收到回覆便會公開完整攀登報告。」

接著她針對之前被流出評論另一名登山好手「阿果」呂忠翰的錄音檔公開致歉，「雖然說音檔是屬私下對話，但未經我同意下被有心人士刻意公開，造成的傷害我深感抱歉，身為公眾人物應在任何時間都需謹慎發言」。

曾格爾也表示她非常敬佩台灣所有的登山前輩們，也很感謝她向張元植詢問時，對方都很有耐心地回覆，「對於近期的風波造成一時之間的情緒性回覆，我在這裡也想對您致歉。」

最後她表示在這陣子的沈澱以後，讓她回想爬山初衷，並稱「名與利只是一時，最重要的是將海外的攀登經驗帶回來分享、交流」，這是她真心想做的事，並非只是追求紀錄來證明自己，「人生最終是活給自己看的，我會繼續努力，成為一個更好的人」。