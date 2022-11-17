台中大遠百日本青森「弘前市文化物產嘉年華」今（17）日開展，今年特別邀請因疫情睽違兩年無法到台灣的弘前市長櫻田宏，帶領台中大遠百所組成的睡魔遊行隊伍盛大迎賓！

今日開展活動，由台中鼓創藝術、玎酉擊樂兩大知名樂團帶來震撼擊樂饗宴，接著由台中大遠百員工所組成的蘋果少女團體，帶來活力滿滿的應援舞蹈表演，全球領先的直播平台BIGO LIVE櫻花直播主也在現場直播與粉絲互動。

今日在現場來賓見證下，由弘前市長櫻田宏、日台協會經濟部江田 真由美主任、弘前市澀谷 明伸蘋果課長、遠百超市餐飲部協理陳佑任、遠百行銷企劃室經理洪源宏、台中大遠百店長藍卓成攜手啟動開幕儀式，並捐贈一批弘前蘋果給弘道老人福利基金會響應公益，長輩們也帶來精彩的櫻花主題舞台劇與現場貴賓互動！

台中大遠百表示，本次「弘前市文化物產嘉年華」為遠東百貨與日本青森縣弘前市合作第11年，為了讓弘前市長櫻田宏感受到台中店的熱情，帶來弘前睡魔祭最具象徵特色的「睡魔大遊行」，適逢今年為弘前睡魔300年祭典原汁原味還原，透過睡魔燈籠的熱鬧繞行，更為此次弘前展開幕獻上最高誠意祝福與期盼！

台中大遠百表示，假日也規劃許多關於日本風味的熱門活動，包含西川淑敏舞踊知家精緻浴衣展示試穿體驗、美姬饅頭蘋果造型饅頭彩繪、弘前雪燈籠DIY，還有時刻女僕見面會，邀請日迷們報名體驗，並到館內各充滿弘前市風情的打卡景點拍照，一起與台中大遠百感受豐沛的弘前市魅力！