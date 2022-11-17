Gucci假日禮讚系列大片展示Gucci Valigeria系列各式行李箱、袋。（Gucci提供）

年末擁有許多可與家人朋友歡度的節情，今年Gucci將這個返鄉的過程化為2022秋冬假日禮讚系列大片靈感，讓模特兒們帶著各式行李，於星空下的鐵道火車上時而享受美味下午茶、時而共舞、時而與身邊愛人傾訴愛語等，自然地點出Gucci系列手袋、飾品、錶款、服飾如何融入於日常與大家一同歡聚美好節慶。

旅遊拍照必備美包，自然也是不可少的。（Gucci提供）

紫色Gucci Diana，28萬1600元。（Gucci提供）

此次廣告大片由Alessandro Michele發想、Carlijn Jacobs拍攝平面視覺、以及Jordan Hemingway負責影像拍攝，三人協力透過鏡頭講述品牌對於旅行的想像，首先登場的是裝滿旅遊必需品的Gucci Valigeria系列各式行李箱、袋，以及出門拍美照必備的美包、精美配件如Horsebit 1955手提包、 Daina竹節包、Flora精緻珠寶系列、G Timeless系列腕表等，就連家中毛孩們也有為他們推出滿版雙G LOGO連帽衣、寵物用小背包、皮革撞色胸背袋等，讓毛孩們與主人以義式美學慶祝節日、享受假期。

Gucci假日禮讚系列推薦單品，男士白色logo Gucci Run，3萬4600元。（Gucci提供）

Gucci假日禮讚系列，也特別邀請可愛的狗狗們演繹品牌寵物系列。（Gucci提供）

Gucci 老花寵物連帽衣，3萬2600。（Gucci提供）