桃園地檢署積極查賄，連日指揮桃園市調查處、警方偵辦賄選案件，桃園市八德區1里長候選人發放柚子、口罩、雞蛋、養生茶等尋求支持，訊後候選人20萬、2樁腳各2萬交保。觀音區1里長候選人邀請里民飲宴並發放禮品，候選人5萬交保。至於桃園區同安陳姓里長候選人涉嫌幽靈人口也被起訴。

檢察官林姿妤17日指揮桃園市調查處及桃園市警察局大園分局，偵辦觀音區某里長候選人為求順利當選，10月間假藉以協會名義，邀集多數有投票權之里民聚餐飲宴，席後並發放禮品予里民，涉犯投票行賄罪嫌。經派警持法院核准搜索票搜索2處，查扣相關證物等，同步通知被告3人及證人1人到案，協同2名檢察官訊問後，認該候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知交保新臺幣5萬元。

16日檢察官高健祐指揮調查局桃園市調查處及桃園市警察局八德分局通知被告4人及證人9人到案，偵辦某里長候選人為求順利當選，今年起多次向里民發放民生物資等贈禮而涉犯投票行賄罪嫌，協同4名檢察官訊問後，認該候選人及2名樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知各交保新臺幣20萬元、2萬元及2萬元。

此外桃園市桃園區同安里位於精華地段，同安里里長選舉素來競爭激烈，本次有4名候選人角逐里長公職；於進行幽靈人口清查時發現該里有虛設戶籍狀況，檢察官戎婕10月 26日指揮桃園市警察局桃園分局，偵辦陳姓里長候選人等4人涉嫌以俗稱「幽靈人口」虛偽遷移戶籍方式，妨害投票案件，認涉犯刑法第146條第2項之妨害投票正確罪嫌，經檢察官積極查證，於今日偵查終結，對同安里里長候選人提起公訴，另3人為緩起訴處分。