英國知名整形外科醫師布蘭福德（Olivier Branford）被爆出涉嫌在診間與多名女患者發生性行為，多次聲稱可以讓他們愛上自己的身體，一步步誘使其產生情感依戀，進而得逞。涉案醫師本身已有家室，還是3個孩子的爸，如今恐被撤銷執照。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《太陽報》（The Sun）等外媒報導，49歲的布蘭福德畢業於世界名校英國劍橋大學，是該國相當知名的隆胸外科醫師，不過他多次對前來就診的女性「施魔法」，讓他們在無形中對他建立情感依戀，相信自己值得被愛，至少三名女患者受害。此前，不顧自己已婚還育有3名子女，私下透過訊息和女患者聊色調情，甚至互相分享裸照。

醫學總會(General Medical Council)表示，患者A女本身從事模特兒工作，因長期飽受背、肩部疼痛上門求助接受縮胸手術，還患有焦慮、抑鬱等心理疾病，她稱「討厭自己的樣子」，而布蘭福德則回「可以讓你愛上自己的身體」、「希望你成為我的謬思女神，這樣我可以為你作畫」，後來兩人愈來愈曖昧，在診間多次發生性行為。

患者B女同樣尋求縮胸手術，布蘭福德大讚她的胸部完美，稱「我是法國人，性感是件好事，你非常令人著迷」，兩人也發生關係，不過後來女子因不平等關係引發自身心理問題為由揭發此事。

患者C女則欲接受隆乳，不過布蘭福德卻計畫一場幽會，謊稱第一次來先喝杯白蘭地緩解焦慮，最後更在手術結束，尚未復原的情況下騙她上床。

布蘭福德昨日出庭認了與三名女患者的不正當關係皆出於「性慾」，目前已遭停職並面臨18項指控，未來還可能被吊銷執業資格。