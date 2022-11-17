「小資星光夜」住房專案，每晚3100元起贈送凡士林護膚禮盒組。(板橋凱撒大飯店提供)

板橋凱撒飯店門口布置耶誕小鹿和燈飾，提前迎接聖誕節。(板橋凱撒大飯店提供)

板橋凱撒大飯店豪華客房，寬敞舒適。(板橋凱撒大飯店提供)

福容高雄店響應世足賽，祭出啤酒買3送1再贈下酒小點、全品項飲品第二杯半價等優惠。(福容高雄店提供)

單筆發票滿額，有機會抽中一晚要價37

800元的29坪「尊榮港景套房」。(福容高雄店提供)

年底最令人期待的新北耶誕城終於開城！距離耶誕城不到3分鐘的板橋凱撒大飯店在年終推出「小資星光夜」住房專案，業者特別與保養經典修護品牌Vaseline凡士林合作，推出住房送全新上市護膚禮盒組，讓旅客逛耶誕城逛到很晚也可以作好肌膚管理。另外，福容高雄店搶攻世足商機，推出期間限定優惠，包括啤酒買3送1再贈下酒小點、飲品第2杯半價等，消費滿額還有機會抽中一晚要價37800元的「尊榮港景套房」。

板橋凱撒「小資星光夜」專案 住房就送凡士林護膚禮盒

「小資星光夜」住房專案，每晚3100元起可選擇五種不同房型入住，每款房間皆有大理石絕美浴室，附贈自助式早餐買1送1，專案內容皆有贈送Vaseline凡士林最新上市醫美精華護膚禮盒組，包括全能玻尿酸浸潤修護精華身體乳250ml、5.5％果酸精華煥膚調理精華身體乳30ml及護膚按摩鬃刷、200元抵用券1張，讓旅客可以遊玩兼護膚，不用開美肌，就可以在絢麗夢幻的耶誕城爽拍美照。

福容高雄店大螢幕瘋世足 啤酒買3送1、飲品第2杯半價

除了新北耶誕城，四年一度的『FIFA World Cup世界盃足球賽』即將開賽，全民瘋世足，福容高雄店一樓咖啡廳特別架設70吋投影大屏幕，自11月21日至28日，每晚轉播令人熱血沸騰的世足賽事。轉播期間，業者推出啤酒買3送1再贈下酒小點、全品項飲品第2杯半價、瘋世足炸物拼盤299元加1成等優惠。活動期間單筆發票滿1110元並加入享福卡會員，有機會抽中一晚要價37800元的「尊榮港景套房」。

「尊榮港景套房」擁有29坪一房一廳的格局，設有獨立客房烤箱、乾溼分離豪華衛浴、浴袍、迷你吧免費飲品等，可盡情飽覽高雄港與愛河灣的美景。

此外，業者還重磅推出「金夜微醺住房專案」，特別安排19樓以上高樓層的雙人房型，含早餐4299元起，每房加贈柏克金啤酒500ml 6罐、嬉遊享樂地圖、不老松足療紓壓優惠券、館內精選保養品優惠券，前40組預訂入住再加贈柏克金專屬LOGO啤酒杯。

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