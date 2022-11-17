總統蔡英文昨天（16日）推出最新催票影片，為民進黨候選人拉票，一開始就說「柏拉圖說『不關心政治，就等著被糟糕的人統治。』」引來譏諷「是在哭？」前民進黨立委郭正亮直言，迴力鏢又打到自己，不關心政治，就等著被民進黨台北市長候選人陳時中來統治。。

郭正亮17日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，迴力鏢又打到自己，不關心政治，就等著被陳時中來統治。事實上，蔡英文要鼓勵年輕人回去投票，可是主題也不講清楚，主題是「18歲要有投票權」，910萬票怕衝不到。結果，她幫苗栗縣長候選人徐定楨輔選，但苗栗北漂到台北市的人口並沒想像中得多，大部分還是中南部。

郭正亮接著指出，蔡英文真正的動機，就是為苗栗輔選，扯那麼多幹嘛，人家也可以去看中央的執政。柏拉圖這一句話是蠻有名的，上次總統大選就有人用，這就是迴力鏢。

郭正亮認為，地方選舉，主要是國民黨執政為主，奇怪的是，民進黨怎麼不打別的地方，為什麼要把重點放在苗栗。今年選舉真的很怪，民進黨中央最後整個焦點都放在新竹市、桃園市，現在又加了一個苗栗，實在是蠻奇怪的。