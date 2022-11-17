台灣國境自上月解封以來，來台商務客、觀光客俱增，根據華泰名品城指出，這一個月來館人次回復，其中退稅額部分已逐月回復、較去年同期增加40％，交易數超過千筆；看好後續國內外觀光客商機，華泰名品城推出每年一度耶誕村市集，衝刺第四季買氣，力拚全年業績破百億元創新高。

華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡指出，儘管疫情持續干擾，但Gloria Outlets在三年疫情年持續優化園區品牌，今年總計引進17間全新品牌，包括Tory Burch、Versace、Bally等國際精品，還有15家品牌陸續改裝、擴店、移位等，截至10月為止業績成長三成，預計11、12月解封與耶誕活動帶動下，有望衝出100億元業績，首次年度破百億元。

梁曙凡指出，今年自6月起館內人潮逐月回流，業績平均每月回復2～3成，其中餐飲業績回復最多，較去年同期成長45％，美食街亦有2成成長，而在精名品部分業績亦增長27～28％，其中GUCCI取消較平價的outlet line商品，整體提高品牌形象，相對業績同比去年減少，但其他LOEWE、Ferragamo、BOSS等均因規模倍數擴大，整體業績均有40～50％成長。

而對於全球精品漲價風潮，華泰名品城認為，全球精品業漲價已反應在正價上，outlets價格是以正價下5～7折折扣，相對已反應出調漲，華泰名品城不諱言，今年以來整體客單價亦提高5％，明顯已反應出精品業調價幅度。

至於國境解封後，華泰名品城看好解封後觀光商機，無論是國內客或國外客，尤其觀察到解封後一個月來，退稅額相對較去年同期增長40％，且交易筆數幾近10倍增，梁曙凡指出，其中來台觀光客以中國、新加坡人為主，與疫情前多數集中新南向觀光客像是泰國、菲律賓、越南等完全不同，唯業者亦強調，大桃園地區有不少外籍移工，相對是過往華泰名品城的主力外籍客，現在則進駐不少新客群。