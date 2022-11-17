韓國女團「Apink」主唱鄭恩地昨宣佈將在韓國舉行演唱會，今（17日）也宣佈將於明年1月14日來台開唱，將是她此次巡演的海外首站，本次演唱會主題「Travelog」也回應了她在11月11日推出的翻唱專輯《log》中主打歌〈Journey〉，邀請台灣Panda（官方粉絲名）與她一同展開音樂旅程。

《log》作為她的首張翻唱專輯，用她的獨特唱功，加上重新編曲，演繹了由1990年代到2010年代的名曲，包括趙容弼〈Dream〉、YB〈Blue Whale〉、金光石〈About Thirty〉等，主打歌則選自Buzz〈Journey For Myself〉，透過吉他演奏，還有她的獨特爆發力十足唱功，營造出特別的歡樂氣氛。

另外，她主演《酒鬼都市女人們》第2季也將於12月9日開播。新一季除了讓劇迷繼續期待恩地、李先彬和韓善伙喝酒後的真情互動，恩地飾演的姜芝久跟尹施允飾演的「摺紙先生」在第一季埋下的感情伏筆，這對CP會如何發展是否開花結果，發展令觀眾好奇不已。

「2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI」將於2023年1月14日在台大體育館舉行，更多相關資訊請洽主辦單位D-SHOW官方臉書。