民宅後方擋土牆，有土石從紅圈處不斷掉落，不到10秒時間整面擋土牆倒塌。（翻攝影片）

今(17)日下午3時許，新北市樹林區光興街157巷，有1處道路驚傳坍方滑落，形成天坑，道路坍方面積約長17公尺、寬6公尺、高12公尺，下方處還可見有民宅岌岌可危，警方獲報到場交管並拉起封鎖線，事發當下所幸無造成人員受傷，現場以單線雙向管制通行，坍方原因有待相關單位進一步調查釐清，其坍塌影片也曝光了。

從6秒影片中可見，拍攝者在道路下方民宅擋土牆旁拍攝，土石不斷從牆面破碎處不斷傾瀉而出，也可看見牆面不斷往前傾斜，不到10秒的時間，在拍攝者驚呼一聲「啊」之下，整片擋土牆就被土石「推倒」，壓毀民宅後方建築設施。

據了解，路面坍塌發生後，里長立即通報樹林區公所，並請樹林警分局及消防隊派員到場警戒，新北市府副祕書長朱惕之、樹林區長王坤南等人也趕到現場了解，目前已由消防局第五救護大隊成立前進災害指揮站，已疏散勸離下方住戶2戶6人，由區公所協助安置。