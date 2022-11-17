侯友宜在永和區車隊掃街，支持群眾主動在路邊搖旗加油。（王揚傑攝）

侯友宜下午在永和區車隊掃街。（王揚傑攝）

侯友宜晚間現身「永和團結之夜」造勢活動。（王揚傑攝）

新北市長候選人侯友宜今（17日）下午至永和保福宮參拜及車隊掃街，晚間則與市議員候選人陳鴻源、連斐璠現身「永和團結之夜」造勢活動，現場擠滿熱情的鄉親搖旗高喊凍蒜。侯友宜表示，選舉就像同樂會，我們要學習永和人正向、積極的精神，大家團結在一起，讓好的改變繼續下去。

侯友宜下午先到保福宮參香，隨後在永和區車隊掃街，沿途有許多支持者主動在路邊幫侯友宜加油，侯友宜頻頻揮手回應，向鄉親表達感謝。侯友宜說，永和是個有人情味的地方，許多人從以前就是保家衛國的先鋒，熱愛中華民國、珍惜台灣這塊土地，並強調「這份情感不需要被挑戰，更不需要簽承諾書」，大家就是不分彼此，為腳下這塊土地奉獻。

晚間侯友宜抵達活動現場時，支持群眾歡聲雷動，齊聲高喊「凍蒜！」他說，大陳社區的都更已經順利的完成簽約，新生市場也在日前啟動改建工程。除外還有中正橋青年社會住宅、仁愛公園的樂齡特色遊憩設施、校舍整建、地下停車場等，更重要的是萬大中和線預計在114年完工，未來還有公館線要繼續努力。

侯友宜有感而發表示，選舉就像同樂會，我們不需要謾罵、抹黑，大家高高興興，就如同今晚的造勢主軸「團結」，學習永和人正向、積極的精神，共同來支持正派的人選。而倒數九天，除了要繼續幫市長拉票、催票、投票，陳鴻源副議長、連斐璠議員，以及在場的里長都必須當選，讓我們共同來推動永和的改變，讓這塊土地越來越好。