全球領先的無線連接和智慧感測技術及共創解決方案的授權許可廠商CEVA, Inc.（納斯達克股票代碼：CEVA）宣佈現任執行長Gideon Wertheizer計畫在2022年底退休。CEVA董事會一致同意任命Amir Panush繼任執行長，於2023年1月1日上任。Gideon Wertheizer先生將繼續擔任CEVA董事會成員，並將在近期擔任顧問職務，以確保領導層順利過渡。

CEVA董事會主席Peter McManamon表示，我謹代表公司全體員工衷心感謝Gideon Wertheizer自20年前公司成立以來的巨大貢獻，他的策略遠見、領導能力和奉獻精神推動公司走向成功。在Gideon Wertheizer的領導下，CEVA已發展成為無線連接和智慧感測平台IP領域公認的業界領導者，為全球數十億台設備提供技術。展望未來，我們期待Gideon Wertheizer繼續以顧問和董事會成員的身份為公司繼續貢獻寶貴的經驗和建議。

Gideon Wertheizer表示，我非常榮幸能夠領導CEVA，並對於我們團隊努力共同取得的成果深感自豪。正如我們在過去20年取得的成就，CEVA在未來仍然擁有無限發展潛力，遍佈各領域的技術和針對智慧與互連裝置的合作商業模式。我衷心感謝所有同事多年來的支持、努力創新的貢獻，並期待為公司繼續效力。

CEVA公司經過多方物色人選，最終決定Amir Panush接替Gideon Wertheizer擔任執行長。在過去17年，Amir Panush一直在美國工作，他將在未來幾個月內遷居到以色列。

Peter McManamon評論表示，Amir Panush在領導大型科技公司方面業績出眾，業界人脈關係深廣，並且與 CEVA目標市場有許多交集。Amir Panush思維縝密且善於分析，獨具的策略眼光令人印象深刻，對CEVA而言是理想人選。我們期待與Amir Panush合作，共同譜寫CEVA成長的新篇章。

Amir Panush在加入CEVA之前，在TDK集團旗下公司InvenSense工作，擔任TDK Corporation的MEMS感測器業務集團執行長暨總經理，自2020年以來，領導該公司實現了超過100％的營收成長。TDK於2017年成功收購InvenSense之後，Amir Panush在TDK擔任多項領導職務。

Amir Panush在2015年加入InvenSense，擔任公司的策略與企業發展負責人，推動策略擴展和多元化工作。而在加入InvenSense之前，曾在Qualcomm擔任多個領導職務，並在Atheros Communications（其後被Qualcomm收購）負責策略行銷和合作夥伴關係。他在入行初期曾經在德州儀器和Comsys Mobile（被英特爾收購）負責軟體工程和專案管理領導職務。Amir Panush擁有美國加州大學伯克利分校Haas商學院的工商管理碩士學位，以及以色列理工學院電腦科學專業的Cum Laude學士學位。

Amir Panush評論表示，對於有機會能夠帶領CEVA繼續向前發展，我感到無比興奮。我很榮幸可以獲得CEVA董事會的信任。目前CEVA技術擁有前所未有的龐大市場機會，憑藉這些技術的獨特優勢，可以把豐富的無線連接和智慧感測IP產品組合繼續發揚光大。我很高興有機會與才華橫溢的團隊一起努力繼續強化CEVA的技術領先地位，以加速公司的發展並提高未來幾年的財務業績。