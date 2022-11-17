聯發科（2454）股價波段狂飆，攜手權值王台積電（2330）掀起半導體權值股大漲旋風，摩根大通證券最新指出，基於大陸市場回補庫存、智慧機需求復甦等四大理由，維持「優於大盤」投資評等，並把推測合理股價從750元調高到850元。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）早在聯發科10月底召開法說會後，即研判最壞情況已過，升評至「優於大盤」，是本波看好聯發科谷底翻揚的外資代表。

歷經本波半導體大型股股價上漲潮，聯發科17日收725元，摩根大通當時賦予的750元推測合理股價已經逼近達標，因此，摩根大通積極審視聯發科基本面，提出四大理由，認為聯發科股價短期動能不減，還有再向「8」字頭叩關的可能性。

首先，隨大陸逐漸放寬疫情管控政策，市場信心可望增強，大陸市場有機會出現補貨潮。其次，大陸智慧機明年成長可望回溫。再者，相較於高通的Snapdragon 8 Gen 2、蘋果A16仿生晶片，聯發科最新發布的天璣9200規格競爭力令人印象深刻，預料會有更多旗艦機種採用。最後，根據聯發科與高通追求更穩定毛利率的觀點，看好產品價格紀律將會延續。

在大陸市場智慧機的需求上，摩根大通認為，由於庫存已開始降低、各廠牌準備推出新機型，加上對終端需求復甦的信心提升，研判Android陣營智慧機供應鏈未來幾季將持續展開庫存回補。